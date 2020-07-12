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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu´nun bozkırı sarıya boyandı 

DHA

Anadolu´nun bozkırı sarıya boyandı 


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da ayçiçeklerin çiçek açmasıyla birlikte sarıya boyanan tarlalar, fotoğraf çektirmek isteyenlerin uğrak yeri oldu. Binlerce ayçiçeğinin havadan görüntüsü ise beğeni topladı. Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, kentin yüzde 80'ninin tarım ve hayvancılıkta uğraştığını belirterek, ''Ayçekirdeğinde 2018 yılında Türkiye'de üretimde ilk 5 girdik ve 2019 yılında ise 3'üncü sıraya çıktık. Geçen yıl dekarda 300 ile 350 kilo verim alırken, bu yıl beklentimiz 450 ile 500 arasıdır' 'dedi. 
Türkiye'nin çerezlik kuruyemiş üretiminde 3´üncü sırada bulunan Aksaray´ın ayçiçeklerinin, diğer adıyla 'Günebakanların' çiçek açmasıyla tarlalar sarıya boyandı. Ankara yolu üzerinde bulunan ayçiçeği tarlaları, sosyal medyada hızla yayılan fotoğraflarıyla birlikte ilgi odağı oldu. Fotoğrafları gören vatandaşlar, sarı renge boyanan tarlaların yolunu tuttu. Tarlalar, sosyal medya için fotoğraf çekinmek isteyenlerin doğal stüdyosu haline geldi.
'HASAT ZAMANINA İYİ ŞEKİLDE İLERLİYORUZ'
Aksaray Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, ayçiçeği üretiminde 3'üncü sırada yer aldıklarını belirterek, ''Türkiye'de tarımsal üretimde ilk beşteyiz. Şehrimizin yüzde 80´i tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Ayçekirdeğinde 2018 yılında Türkiye´de üretimde ilk 5 girdik ve 2019 yılında ise 3'üncü sıraya çıktık. Geçen yıl dekarda 300 ile 350 kilo verim alırken, bu yıl beklentimiz 450 ile 500 arasıdır. Beklediğimiz verim artışına yağışların yoğun olması ve sözleşmeli ekim yapmamız etkili oldu. Bu yıl ortalama 75 bin dekar alanda ekim yaptık. Hasat zamanına doğru iyi şekilde ilerliyoruz. Ağustos ayının ilk haftası hasatlarımız başlayacak" diye konuştu.  
'TUZ GÖLÜ HAVZASI, AYÇEKİRDEĞİNE FARKLI BİR AROMA VERİYOR'
Çerezlik ayçekirdeğinde iddialı olduklarını belirten Saklav, şunları söyledi:
"Türkiye'de 1'inci sıraya gelmek istiyoruz. Şu anda 3'üncü sıradayız. Amacımız markalaşmak ve sözleşmeli üretim yaptığımız için çiftçilerimize her türlü teknik desteği de veriyoruz. Bu şekilde rekolteyi yükseltip, birinci sıraya gelmeyi hedefliyoruz. Tuz Gölü havzasında bulunmamız nedeni ile çerezlik ayçekirdeğinin aromasında farklılık ve güzel bir tat oluşturuyor. Gerek çerezlik ayçekirdeği gerek yonca olsun bunların protein ve mineral değeri yüksek. Bu durumdan dolayı çok kaliteli ürünler üretiyoruz. Türkiye´nin 81 ilinden yoğun bir talep var. Çiftçilerimiz ürettiği zaman hemen satabiliyor. Çiftçilerimizde çok memnun durumdalar. Bu yılda rekoltenin çok yüksek olacağını düşünüyoruz. Bu yıl üretimiz de iyi verimizde çok iyi durumda. Şehrimizde güne bakan ile gün doğdu derler. Tarlalarımızda çok renkli görüntüler oluşturuyor. Bu da arıcılarında bölgeye gelmesine sebep oluyor. Aynı zamanda bizim tarlalarımız resimlik ve fotoğraflık. Fotoğraf tutkunu vatandaşlarımızı da bu yönüyle tarlalara bekliyoruz."
GÜNEBAKANLAR RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU 
Sarıya boyanan ayçiçeği tarlalarını görünce fotoğraf çekilmek istediğini belirten Şeyda Coşar, "Gerçekten çok güzel bir görüntü var. Sarıların içinde fotoğraf çekinmek için çok uygun. Günebakanlar ile AksarayAnkara karayolu sarıya boyandı diyebiliriz. Kahverengi toprak sarı ve yeşil ile gökyüzünün maviliği buluşunca bir renk cümbüşü oluşuyor" dedi.
Erdi Ulukaya ise, ''Anadolu´nun bozkırının sarıya boyanması ortaya renkli görüntüler çıkardı. Bizde arkadaşlarımızla beraber fotoğraf makineleri ve cep telefonları ile bu anı ölümsüzleştirdik. Burada fotoğraf çekerken arılar ve kelebekleri de fotoğrafladık" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2020-07-12 10:09:11

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