Akülü sandalyeyle yolun karşısına geçerken otomobil çarptı

Bakanlık'tan berber, kuaför ve marketlerle ilgili güncelleme

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) AKSARAY´da, akülü sandalyesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Hızlı (87), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı Meydanı'nda oldu. Taşpazar Mahallesi'nden akülü sandalyesiyle yolun karşısına geçmek isteyen Mahmut Hızlı'ya, Erdoğan Musa Esendağ (24) yönetimindeki 68 FH 811 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle sandalyeden yola fırlayan Hızlı, yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, Mahmut Hızlı'yı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2020-07-12 13:56:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.