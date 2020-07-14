Aksaray'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 9 yaralı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY (DHA)AKSARAY'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada, 9 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında, AksarayAnkara yolu Nevşehir kavşağı yakınlarında meydana geldi. Nagihan Keskin yönetimindeki 06 BD 5369 plakalı otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen İsmail Dilekçi'nin (29) kullandığı 68 KH 522 plakalı otomobile arkadan çarpmasıyla toplam 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada aralarında sürücülerinde bulunduğu 9 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 9 yaralı ardından, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2020-07-14 19:41:54
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