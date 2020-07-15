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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da 15 Temmuz darbe girişimi lanetlenerek şehitler anıldı

İHA

15 Temmuz hain kanlı darbe girişiminin 4. yılında tüm yurtta olduğu gibi Aksaray'da da düzenlenen etkinliklerle darbe girişimi kınandı, edilen dua ve okunan kuranı kerimle şehitler anıldı.

Aksaray’da 15 Temmuz darbe girişimi lanetlenerek şehitler anıldı

15 Temmuz hain kanlı darbe girişiminin 4. yılında tüm yurtta olduğu gibi Aksaray’da da düzenlenen etkinliklerle darbe girişimi kınandı, edilen dua ve okunan kuranı kerimle şehitler anıldı.
15 Temmuz hain kanlı darbe girişiminin 4. yılında Aksaray’da düzenlenen etkinliklerle şehitler anıldı. Hain darbe girişiminin kınandığı ve milletin iradesinin, demokrasinin ön plana çıktığı etkinliklerde vatandaşlar ellerinde Türk bayrağı ile 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetledi. 15 Temmuz Milli İrade Meydanında gerçekleştirilen törende konuşan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 15 Temmuz’un Türk Milletinin şahlanışı olduğunu belirterek, “15 Temmuz kalkışması, haince bir kalkışma olmasına binaen bir Türk Milleti olarak, bir liderden gelen komutla bütün Türkiye’nin, farklı düşünen, farklı hisseden ama olay vatan olduğu zaman, bayrak olduğu zaman hem fikir olan, bir anda bir komut almış gibi sokağa çıkan, bayrağını, namusunu, şerefini korumak için bir milletin şahlanışının adıdır 15 Temmuz. Bu 15 Temmuz hain kalkışma eylemini kınamak için, şehitlerimizi yad etmek için, gazilerimizi anmak için birlikte bulunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Cenabı Allah bu milleti her türlü beladan, musibetten, haince müdahalelerden korusun ve muhafaza etsin” dedi.
Aksaray Belediye Bakanı Evren Dinçer ise, “15 Temmuz gecesinde Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızmış FETÖ mensubuna ait örgüt üyeleri, milletimizin birliği, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne ve Cumhurbaşkanımızın üzerine toplanan milli iradeye kastederek bir kalkışmaya giriştiler. 15 Temmuz gecesi ‘Menderes’i koruyamadık ama Erdoğan’ı yedirmeyiz’ sloganı ile ölüme meydan okuyan bu aziz milletin vatan evlatlarıyla başa çıkıldı, karı konuldu. Hainlerin kalkışmış olduğu darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu dik duruş ve kararlılık milletimize cesaret verdi. Milletimiz o gece darbecilere elbette geçit vermedi. 15 Temmuz gecesi bütün bir millet olarak milletimizin siyasal bilinci ve ferasetini hafife alarak bu milletin ülkesine ve liderine sahip çıkmamız, bunu yapanların yanı4na kar bırakılmayarak bunun üstesinden gelinmesi bu millete bir destan olarak, en büyük bir hikaye olarak yeter, artar ve fazla bile gelir” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayın konuşması izlendi. Daha sonra vatandaşlar ve protokol üyeleri ellerinde Türk Bayrakları ile hain girişimi lanetledi. Kuranı Kerim okundu ve edilen dualar ile şehitler anıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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