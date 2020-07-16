ATSO Başkanı Göktaş’tan yapılandırma talebi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ATSO Başkanı Göktaş’tan yapılandırma talebi

İHA

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, işletmelerin yaklaşan vergi ve pirim ödemelerinin yapılandırılarak 2021 yılına ertelenmesini talep etti.

ATSO Başkanı Göktaş’tan yapılandırma talebi

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, işletmelerin yaklaşan vergi ve pirim ödemelerinin yapılandırılarak 2021 yılına ertelenmesini talep etti.
Covid19 nedeniyle devletin attığı adımların, destek ve teşviklerin iş dünyasına olumlu yansıdığını son olarak yaklaşan vergi ve prim ödemelerinin yapılandırılmasının yapılması gerektiğini belirten ATSO Başkanı Göktaş, “İş Dünyası 2020 yılında tarihinde görmek istemeyeceği bir şekilde pandemiden olumsuz olarak etkilenmiştir. Ülkemizde pandeminin görüldüğü mart ayından bu yana Devletimiz gerek kısa çalışma ödenekleri gerekse kredi destekleri gibi birçok teşvik ile iş dünyamızın yanında yer alarak bu süreci en az hasarla atlatmaya öncülük etmiştir. Yaşanan süreçte birçok işletmemiz yeni yeni toparlanmaya başlarken birçok işletmemiz hala büyük bir yükün altındadır. Bu noktada devletimizden iş dünyası olarak bir talebimiz daha olacaktır. 2020 yılı vergi ve prim ödemelerinin yapılandırılarak 2021 yılında ödenmesi tüm iş dünyamız adına memnuniyetle karşılanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar iş dünyasının yanında olduğunu defalarca göstermiştir. Aksaray iş dünyası olarak inanıyoruz ki bu talebimizin de yerine getirilerek en kısa süre de adımlar atılacaktır. 2020 yılının ikinci yarısında başlayan normalleşme süreci neticesinde toparlanmaya başlayan işletmelerimizin yapılandırma neticesinde daha hızlı ve daha kısa sürede eski günlere kavuşacağının bilinmesini istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ASÜ Rektörü Şahin BAP akademisyenleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER ASÜ Rektörü Şahin BAP akademisyenleriyle bir araya ...
Vali Aydoğdu Rektör Şahin’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Aydoğdu Rektör Şahin’i ziyaret etti
Aksaray´da 15 Temmuzu anma etkinlikleri düzenlendi
YEREL HABERLER Aksaray´da 15 Temmuzu anma etkinlikleri düzenlendi
Motosiklet otomobile çarptı. 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet otomobile çarptı. 1 ölü, 1 yaralı
Aksaray’da 15 Temmuz darbe girişimi lanetlenerek şehitler anıldı
YEREL HABERLER Aksaray’da 15 Temmuz darbe girişimi lanetlenerek ...
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 
Annenin gözyaşları içinde oğluna isyanı yürekleri dağladı “Allah bu evladın canını alsın. Vallahi kurtulayım."
YEREL HABERLER Annenin gözyaşları içinde oğluna isyanı yürekleri ...
Vali Aydoğdu: “15 Temmuz bir milletin yeniden şahlanışa kalkışının adıdır”
YEREL HABERLER Vali Aydoğdu: “15 Temmuz bir milletin yeniden ...
Aksaray´da taksinin çarptığı yaya öldü
YEREL HABERLER Aksaray´da taksinin çarptığı yaya öldü
Aksaray’da devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Aksaray’da devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı
Ticari taksinin çarptığı genç hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ticari taksinin çarptığı genç hastanede hayatını ...
Aksaray'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 9 yaralı
YEREL HABERLER Aksaray'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 9 ...
Aksaray’da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 9 yaralı
YEREL HABERLER Aksaray’da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 9 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X