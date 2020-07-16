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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nesli tükenmekte olan alaca sansar, Aksaray´da görüntülendi

DHA

Nesli tükenmekte olan alaca sansar, Aksaray´da görüntülendi


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY (DHA)-AKSARAY'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri,  Gökkaya köyünde yaptıkları arazi çalışması sırasında, nesli tükenmekte olan alaca sansarı görüntüledi. 
Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yaban hayatı türlerinin daha iyi korunması, geliştirilmesi ve  türlerin yaşama ortamlarının iyileştirilmesi için Ortaköy İlçesi Gökkaya köyü kırsalında arazi çalışması yaptı. Yapılan çalışmada nesli tükenmekte olan alaca sansarı görüldü. 
Alaca sansar, Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birliği'nin (IUCN) de yiyecek kaynaklarının azalması ve yaşam alanlarının daralması nedeniyle küresel tükenme riskleri yüksek olan türlerin sınıflandırılmasında kırmızı listede yer alıyor.  
  DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2020-07-16 16:18:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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