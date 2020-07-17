Aksaray’da burslu, servisli, yemekli ve iş garantili eğitim desteği

Aksaray’da nitelikli eleman açığını kapatmak için harekete geçen Aksaray Valiliği meslek lisesinde eğitim öğretim görecek öğrencilere burs, servis, yemek ve iş garantisi vererek protokol imzaladı.

Aksaray’da nitelikli ara eleman açığını kapatmak için kolları sıvayan Aksaray Valiliği yeni bir protokole imza atarak kentte eğitimde adeta bir çığır açtı. Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan fabrika sahipleri, sivil toplum örgütü başkanları ve daire müdürleriyle birlikte harekete geçen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından OSB’ye yaptırılan Endüstri Meslek Lisesinde eğitim öğretim görecek tüm öğrencilere burs imkanı sağlanacağını açıkladı. Bölgenin uzak olması nedeniyle ücretsiz servis verileceğini de ifade eden Vali Aydoğdu, ayrıca öğrencilerin yemeklerinin de ücretsiz olduğunu ve okul bitiminde de işlerinin garantili olduğunu kaydetti.



“Aksaray 21. sırada"

Aksaray’ın tarım kadar bir sanayi şehri olduğunu ifade eden Vali Aydoğdu, “Aksaray tarım kadar bir sanayi kenti. Bugün Aksaray Türk ekonomisine yaptığı katkıyla 21. sırada. Şu anda bizim Aksarayımızın en büyük eksikliklerinden birisi nitelikli ara elaman eksikliği. Yani, Aksaray’da en temel problemlerimizden birisi bu. Türkiye’nin aşması gereken en büyük problemlerden birisi de şu, biz diplomayla insan kişiliğini eş değer tutuyoruz. Yani, diplomasına göre insanlara değer veriyoruz ya da insanları öyle değerlendiriyoruz. Bunu mutlak suretle değiştirmemiz gerekiyor. Bu zihinsel devrimi, dönüşümü yapmamız gerekiyor” dedi.



“Sanayiciler tüm öğrencilere burs verecek”

TOBB bünyesindeki Endüstri Meslek Lisesini gezerken organize sanayi bölgesindeki müteşebbislerle bir araya geldiklerini ifade eden Vali Aydoğdu, “Mademki Aksarayımızın nitelikli ara eleman yetiştirme gibi bir problemi var, o zaman biz el birliğiyle bu problemin çözümünü bulmamız gerekiyor. Bugün ne yaptık? Şunu yaptık. Bütün odalarla ve sanayicilerimizle beraber bundan sonra TOBB Endüstri Meslek Lisesini tercih edecek bütün öğrencilerimize sanayicilerimiz burs verecek. Bu okulu tercih eden bütün öğrencilerimiz burs alacak. Yetmez, peki ne yapıyoruz? Aynı zamanda protokolünü de imzaladık. Endüstri meslek lisemizi tercih eden bütün öğrencilerimize müteşebbislerimiz iş garantisi veriyor. Öğrencimiz okula başlarken bursunu alacak, eğitim öğretim boyuncu bursu devam edecek. 3. sınıfta, 4. sınıfta organize sanayi bölgesinde stajlarını yapacak” şeklinde konuştu.



‘Tüm öğrencilere okul bitiminde iş garantisi”

“Müteşebbislerimizin hepsi bu arkadaşlarımıza iş garantisi veriyor” diye sözlerine devam eden Vali Aydoğdu, “Burada arkadaşlarımızın anlattığı bir problem vardı. Şehre uzak bir yer dediler. Bunun için de bir çözüm bulduk. Servis ücretleri de bedava, yemekte bedava. Değerli arkadalar, değerli Aksaraylılar, değerli öğrenciler, değerli velilerimiz, gerçekten bu yapılan iş ve işlemler beni çok gururlandırdı ve duygulandırdı. Bizim Aksaray’a katma değer üretmemiz gerekiyor. Nitelikli insanlara, ara elemana çok ciddi anlamda ihtiyacımız var. Onun için LGS’in açıklandığı bugünde bütün velilerimizi, bütün öğrencilerimizi, orada yapılmış Endüstri Meslek Lisemizi görmeye ve bu konuda tercihlerini bu yönde kullanmalarını özellikle istirham ediyorum” dedi.

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