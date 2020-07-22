ASÜ’ye yeni dönem için 3 bin 925 kontenjan ayrıldı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, 20202021 eğitimöğretim dönemi için ASÜ’ye ayrılan kontenjanın 3 bin 925 olarak belirlendiğini söyledi.

Lisans için ayrılan kontenjanın özel yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümler dahil 2 bin 365, önlisans için ayrılan kontenjanın da bin 560 olduğuna dikkat çeken Prof. Şahin, yeni döneme dair hazırlık çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini vurguladı. Fakülteler bazında kontenjan dağılımları şöyle: Eğitim Fakültesi 500, Fen Edebiyat Fakültesi 370, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 300, İletişim Fakültesi 120, İslami İlimler Fakültesi 220, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 60, Mühendislik Fakültesi 220, Sağlık Bilimleri Fakültesi 280, Spor Bilimleri Fakültesi 135, Tıp Fakültesi 80, Turizm Fakültesi 40 ve Veteriner Fakültesi 40. Meslek Yüksekokullarındaki dağılım ise Sosyal Bilimler MYO 340, Teknik Bilimler MYO 375, Eskil MYO 85, Güzelyurt MYO 195, Ortaköy MYO 325 ve Sağlık Hizmetleri MYO 240. Kısa süre sonra sınav sonuçlarının açıklanacağını ve Ağustos ayında tercih günlerinin başlayacağını anımsatan Rektör Şahin, bu süreçte tüm öğrencilere kolaylıklar diledi.

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