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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Aydoğdu ve Başkan Dinçer film setinde

İHA

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ile birlikte kentte çekilen bir film setini ziyaret etti.

Vali Aydoğdu ve Başkan Dinçer film setinde

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ile birlikte kentte çekilen bir film setini ziyaret etti.
Vali Aydoğdu ve Başkan Dinçer Eskil ilçesi bölgesinde çekilen filmin yapımcı ve oyuncularla görüşerek çekimler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, binlerce yıllık geçmişi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aksaray’ı Aksaray Belediyesi olarak her fırsatta ulusal platformlarda tanıtmaya çalıştıklarının altını çizerek, “Aksarayımız film ve dizi çekimleri için çok ideal ve doğal bir platforma sahip. Şehrimiz tarihi ve kültürel değerleri ile filmcilerin cazibe merkezi haline gelmeye başladı. Sayın Valimiz Hamza Aydoğdu ile birlikte şehrimizin doğal platformlarında çekimleri devam eden dizinin setini ziyaret ettik. Yine ilimizde çekimleri yapılmakta olan ve sınır dışındaki şehidimizin naaşını almaya giden kahraman askerlerimizin hikayesinin anlatıldığı filmin setini de ziyaret ettik. Yapımcı ve oyuncularla görüşerek başarılar diledik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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