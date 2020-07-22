Vali Aydoğdu vatandaşlara tek tek maske taktı

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, sağlık çalışanları ile farkındalık oluşturmak için şehir merkezinde gezerek maskesi olmayan vatandaşlara kendi elleriyle maske taktı.

Tüm dünyayı tehdit eden ve binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında kentte etkin bir mücadele yürüten Aksaray Valiliği, “Devlet Millet El Ele Etkin Bir Mücadele” sloganı adı altında korona virüse karşı farkındalık çalışmaları yürütüyor. Valilik tarafından vatandaşlara maske dağıtımı yapılarak önlemi elden bırakmamaları istenirken, Vali Hamza Aydoğdu sağlıkçılar ile birlikte sokak sokak, cadde cadde gezerek vatandaşlara kendi elleriyle maske taktı. Vatandaşlarla sohbette eden Vali Aydoğdu, vatandaşları hijyen konusunda uyardı.



“Artık maske hayatımızın bir parçası olacak”

Öğleden sonra da İçişleri Bakanlığının talimatı ile yine sokaklara çıkan Vali Aydoğdu, emniyet teşkilatı, jandarma teşkilatı, sağlık çalışanları ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle kent merkezinde maske denetimi yaptı. Denetim sırasında vatandaşlara kendi elleriyle maske takan Vali Aydoğdu, “Türkiye genelinde bir denetim var biliyorsunuz. Bizim amacımız cebri değil, gönüllü olarak insanlarımızın hijyenine, mesafeye ve maskeye dikkat etmesi. Dünyadaki bütün gelişmeler gösteriyor ki artık bizim hayatımızda bir maske olacak. Onun için biz böyle vatandaşlarımıza ekiplerimizle birlikte güler yüzle hem maske dağıtıyoruz hem de baktığımız zaman Aksaray’a maske kullanım oranı da çok yüksek. Ama bazı arkadaşlarımız belki nefes alıp vermede sıkıntı yaşadıkları için hava da çok sıcak gördüğünüz gibi 3637 derece. Beraber bir farkındalık oluşturalım istedik. Arkadaşlarımızla birlikte dün bütün hazırlığımızı yaptık. Şimdi Aksaray’ın değişik caddelerinde halkımız ile hem muhabbet ediyoruz hem selamlaşıyoruz hem de maske takanlara teşekkür ediyoruz, takmayan arkadaşlarımıza da maske verip bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bizim bilmemiz gereken bir şey var. O da bir süre daha maske ile yaşamaya alışacağız. Artık bu belli bir süre bizim hayatımızın bir parçası olacak” dedi.

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