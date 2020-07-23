ASÜ’lüler, diyabet hastaları için proje geliştirdi

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) öğrencilerinin diyabet hastalarının günlük yaşam kalitesine müspet anlamda katkı sağlayacak “ASÜBİYO İnsülin Pompası” çalışması, TEKNOFEST 2020 kapsamındaki Biyoteknoloji ve İnovasyon Yarışması Proje Kategorisinde, 25 proje arasında ikinci oldu ve finallere yükseldi.

Osman Sarı, Furkan Adil ve Yunus Emre Kale isimli öğrencilerin bir araya gelerek oluşturduğu ASÜ ARGETEK takımı, TEKNOFEST 2020 kapsamında hazırladığı çalışmasıyla dikkat çekti. Ekip, diyabet hastalarının kan şeker seviyesini dengede tutmak için ihtiyaç duydukları insülinin miktarının takibi konusunda, hasta ve yakınlarına kablosuz haberleşme teknikleri ile bilgi veren bir proje hazırladı. “ASÜBİYO İnsülin Pompası” olarak isimlendirilen proje, yerli yazılımı ile enjekte edilen insülin miktarı hakkında hastaya ve yakınlarına bilgi veriyor, taşınma ve infüzyon esnasında oluşabilecek sorunları minimuma indiriyor ve insülin kalemlerinin her enjeksiyonda verdiği acı hissini azaltarak diyabet hastalarının günlük yaşam kalitesine olumlu katkı sağlıyor.

Doktor Öğretim Üyesi Selim Soylu’nun akademik danışmanlığını yaptığı ASÜ ARGETEK, Nisan ayında 61 proje arasında dördüncü olarak ön tasarım sürecini, daha sonra da 25 proje arasından ikinci olarak proje detay rapor aşamasını geçti. Ekip, Eylül ayında, Gaziantep’te düzenlenecek yarışma finallerinde ASÜ’yü ve Aksaray’ı temsil edecek. ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, öğrencilerin farklı alanlarda son derece önemli projeler ürettiklerini ifade ederek, ASÜ ARGETEK’i süreç içerisinde gösterdikleri performanslarından dolayı tebrik etti ve finallerde başarılar diledi.

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