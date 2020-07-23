AK Parti teşkilatı mahalle muhtarları ile buluştu

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün ve parti üyeleri ile birlikte merkeze bağlı mahalle muhtarları ile bir araya gelerek talepleri dinledi.

Muhtarlar Derneğinde Dernek Başkanı Fikret Dağ ve yönetiminin hazır bulunduğu toplantıda muhtarlar tek tek söz alarak mahalleleri ile alakalı durum değerlendirmesi yaparak istek ve beklentilerini dile getirdi. Muhtarların talep ve önerilerini tek tek dinleyerek not alan Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Muhtarlık özveri isteyen gönüllülük esasına dayalı bir makamdır. AK Parti’den önce hiçbir geliri olmadan, mahallesi adına hizmet veren muhtarlarımız maalesef bugüne kadar hak ettiği ilgiyi, değeri görmüyordu. Uzun bir aradan sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın duyarlı davranışı karşısında muhtarlarımız hatırlanmış, külliyede üst üste yaptığı toplantılarla muhtarların bir anda Türkiye gündemine gelmesine vesile olmuştur” dedi.

Muhtarların dertlerini dinlemek, sorun ve sıkıntılarına çare olmak için sık sık bir araya gelerek çözümler üreteceklerini söyleyen Altınsoy, “AK Parti Aksaray teşkilatı olarak sizler için daima hazır olacağız. Çünkü bizlere sunduğunuz taleplerin tamamının vatandaşın ve mahallenin sorunları olduğunu biliyoruz. İnşallah bizler elimizden geldiği kadarıyla sorunların çözümü noktasında yanınızda olacağız" diye konuştu. Muhtarların görüşlerini çok önemsediklerini belirten Altınsoy, “Bizler muhtarlarımızı önemsiyoruz. Onların bizlere ilettiği sorunlara çözüm noktasında iktidar partisi olarak elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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