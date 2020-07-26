Aksaray’da Armutlu-İncesu yolu asfalt çalışmaları tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da Armutlu-İncesu yolu asfalt çalışmaları tamamlandı

İHA

Aksaray’da Armutlu-İncesu yolu asfalt çalışmaları tamamlandı

Aksaray İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, asfaltsız köy yolu bırakmamak ve var olan yolların kalitelerini yükselterek köylerdeki yaşam kalitelerini artırmak için asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, “Adana yolundan Armutlu ve İncesu köylerimize giden 21 Kilometrelik gurup köy yolumuzda alt yapı ve genişletme çalışması yapılarak, mevcutta bulunan 6,5 metre genişliğe sahip yolu, yapılan çalışma ile 8,5 metre genişliğine çıkarttık. Alt yapısı yenilenen yolumuzda yeni sistem 3 kat emisyon asfalt kullanılmıştır. Yapılan çalışmalar ile halkımızın daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlamaları için İl Özel İdare ekiplerimiz sürekli çalışmaktadır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray’da mezarlıklarda bayram temizliği başladı
YEREL HABERLER Aksaray’da mezarlıklarda bayram temizliği başladı
Kapadokya´nın gözdesi Selime Katedrali'nde pandemi sessizliği
YEREL HABERLER Kapadokya´nın gözdesi Selime Katedrali'nde pandemi ...
Başkan Altınsoy: “Ayasofya’nın dirilişi Mescid-i Aksa’nın özgürlüğe kavuşmasının habercisi”
YEREL HABERLER Başkan Altınsoy: “Ayasofya’nın dirilişi Mescid-i ...
Başkan Dinçer mahalle mahalle muhtarlarını dinledi
YEREL HABERLER Başkan Dinçer mahalle mahalle muhtarlarını dinledi
Hayvanlarını kontrol ederken burnuna demir şiş saplandı
YEREL HABERLER Hayvanlarını kontrol ederken burnuna demir şiş ...
Balkondan düşen 1,5 yaşındaki Binnaz, öldü
YEREL HABERLER Balkondan düşen 1,5 yaşındaki Binnaz, öldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X