'Dur' ihtarına uymayan otomobildeki 4 kişi hırsızlık olayına karışmış



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da polisin 'Dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan ve yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacayla yakalanan Abit K.'nin (18) ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Abit K. ve yanındaki 3 arkadaşının Hatay'da hırsızlık olayına karıştıkları, İstanbul'a kaçmak için yola çıktıları saptandı.

Büyük Bölcek Caddesi'nde saat 09,30 sıralarında rutin yol kontrol uygulaması yapan polisler, arkasında plaka olmayan 34 ADC 143 plakalı otomobili, şüphe üzerine durdurmak istedi. Ancak sürücü Abit K. 'Dur' ihtarına uymayıp, yoluna devama etti, polis ekipleri de peşine düştü. Bu arada bölgeye de çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ara sokaklarda ilerleyip, izini kaybettirmeye çalışan Abit K., AksarayAnkara karayolu Nevşehir kavşağında önlem alan polislerin de üzerine aracını sürerek kaçmaya devam etti. Yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından otomobil durduruldu.

Polis, sürücü Abit K. ile yanındaki arkadaşları Metin B. (18), Dildar Ç. (17) ve İsmail G.'yi (19) gözaltına aldı. Yapılan incelemede Abit K.'nin ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Polis, Abit K. ve arkadaşlarının Hatay'da bir hırsızlık suçuna karışıp İstanbul'a kaçmak için yola çıktıklarını saptadı. Kovalamaca sırasında araçtan atılan cismin bulunması için de çalışma başlatıldı.

Abit K.'ye 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme, ehliyetsiz araç kullanma, polisin ikazlarına uymama, kırmızı ışık ihlali' suçlarından 5 bin 700 lira para cezası uygulandı. Sağlık kontrolünden geçirilip, Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, gazetecilerin 'Neden kaçtınız?' sorusuna 'Ehliyet yoktu, kafamız da güzeldi' diye cevap verdi.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2020-07-26 12:55:18



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