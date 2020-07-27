Karşı şeride geçen otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü

Aksaray’da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza Aksaray Konya Karayolu Eşmekaya Beldesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Aksaray istikametine seyreden Mustafa Küçük idaresindeki 51 ABD 145 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Konya istikametine seyreden Ergül A. 50 DD 808 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kamyonun altına girerken sürücü otomobilde sıkıştı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü, İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri yaptıkları kurtarma çalışması ile sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yerinde sürücüye müdahale eden 112 Acil Yardım ekipleri sürücünün öldüğünü belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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