Aksaray’da 3 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da 3 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

İHA

Aksaray'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Aksaray’da 3 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Aksaray’da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray Ankara karayolunun 17. kilometresi Ortaköy kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Aksaray istikametine seyreden Beytullah K. (34) idaresindeki 68 ABK 855 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sol şeride geçti. Bu sırada arkasından gelen Tufan Y. (25) yönetimindeki 41 VM 869 plakalı Dacia marka otomobil aniden sol şeride geçen otomobile arkadan çarptı. Yine aynı istikamete gelen Ramazan Doğan (27) yönetimindeki 68 AF 966 plakalı Fiat marka otomobil de kaza yapan 2 otomobile çarptı. Kazada 68 ABK 855 plakalı otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Döndü Y. (22), Dönüş D. 29 ve Yiğit Efe D. (4) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yaşadığı kazayı anlatan 68 AF 966 plakalı otomobilin sürücüsü Ramazan Doğan, “Normal şeridimde, sağ şeritte geliyordum. Hyundai sürücüsü Dacia sürücüsüyle hatalı sollamaya girdi. Dikiz aynasından baktığımda o arada Dacia bana vurdu. Hyundai sürücüsü hatalı sollama yaptı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

11 ev ve iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER 11 ev ve iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişi ...
Aksaray'da 5 yılda 11 hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Aksaray'da 5 yılda 11 hırsızlık yapan 3 şüpheli ...
Karşı şeride geçen otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü
YEREL HABERLER Karşı şeride geçen otomobil kamyonun altına girdi: 1 ...
Vali Aydoğdu: "Ihlara Vadisi’ni dünyaya en iyi şekilde tanıtacağız”
YEREL HABERLER Vali Aydoğdu: "Ihlara Vadisi’ni dünyaya en iyi ...
'Dur' ihtarına uymayan otomobildeki 4 kişi hırsızlık olayına karışmış
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayan otomobildeki 4 kişi hırsızlık ...
Aksaray'da giysi kumbarası 154 adete yükseldi
YEREL HABERLER Aksaray'da giysi kumbarası 154 adete yükseldi
Aksaray’da Armutlu-İncesu yolu asfalt çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Aksaray’da Armutlu-İncesu yolu asfalt çalışmaları ...
Aksaray’da mezarlıklarda bayram temizliği başladı
YEREL HABERLER Aksaray’da mezarlıklarda bayram temizliği başladı
Kapadokya´nın gözdesi Selime Katedrali'nde pandemi sessizliği
YEREL HABERLER Kapadokya´nın gözdesi Selime Katedrali'nde pandemi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X