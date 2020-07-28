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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASÜ hijyen belgesine sahip ilk üniversite oldu

İHA

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, "Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi"ne sahip ilk devlet üniversitesinin ASÜ olduğunu söyledi.

ASÜ hijyen belgesine sahip ilk üniversite oldu

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, “Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi”ne sahip ilk devlet üniversitesinin ASÜ olduğunu söyledi.
Belgenin, öğrencilere eğitim sunulan ortamlar başta olmak üzere, yoğun kullanılan mekanlardaki temizlik standartlarının başarısına vurgu yaptığını kaydeden Rektör Şahin, kurumdaki hijyen çalışmalarının her zaman üst düzeyde gerçekleştirildiğini iletti. Bireylerin ve dolayısıyla toplum sağlığının temel basamağını hijyenin oluşturduğunu ve ASÜ’de bu duruma büyük bir titizlik gösterildiğini belirten Prof. Şahin, “Çeşitli bilimsel araştırmalar hijyen ve sanitasyon yetersizliğinin bulaşıcı hastalıkları arttırdığını ortaya koymaktadır. İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinde de hijyen hususunun önemi bir kere daha görülmüştür. Kampüste, insanların temas halinde olduğu tüm mekanlarda üst düzeyde hijyen sağlanmaktadır. Saatlik, günlük ve daha uzun periyotlarda yapılması gereken tüm hijyen çalışmaları, gıda, mikroorganizma ve temizlik maddesi kalıntılarının uzaklaştırılması, çöplerin steril ve düzenli şekilde bertaraf edilmesi gibi işlemler aksatılmadan yapılmaktadır” dedi.
Rutinde gerçekleştirdikleri bu çalışmaları TSE’nin denetlediğini ve gerekli incelemelerin ardından ASÜ’nün “TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi”ne layık görüldüğünü anımsatan Rektör Şahin, belgeyi alan ilk devlet üniversitesi olduklarının da altını çizdi. Uluslararası özelliği de olan bu belgeye sahip olmanın kendilerini gururlandırdığını, ancak hijyen konusuna belge almaktan çok daha geniş bir perspektifte baktıklarını ifade eden Prof. Şahin, “Biz hijyen çalışmalarını belge almak için değil, zaten görevimiz olduğu için önemsiyor ve bu noktada asla taviz vermiyoruz. Çok kısa süre önce Milli Eğitim Bakanlığımız ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız da okullardaki hijyen ve sanitasyon şartlarının geliştirilmesi adına bir işbirliği protokolü imzaladı. ASÜ olarak bu hususta öncü bir konumdayız” dedi.
ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti ve sorumluluk bilinciyle çok daha fazlasını yapmanın gayretinde olacaklarını söyledi.

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