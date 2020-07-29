Olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdiler

Tarımsal üretimde Türkiye’de 5. sırada yer alan Aksaray’da çorak topraklarda bir ilke imza atılarak organik kavun ve karpuz yetiştirildi.

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da çorak topraklarda kavun ve karpuz yetiştirildi. Organik olarak yetiştirilen ve aroması yüksek olan kavun ve karpuzlar rağbet görüyor. Bölgede bir ilke imza atan Nebahat Duru (56), “Bu işe başladık, olmaz dediler, yetiştiremezsiniz dediler ama kurak topraklarda kendi emeğimiz ile organik kavunu, karpuzu yetiştirdik. Alanlar çok memnun. Biz de satıyoruz, biz de çok memnunuz. Çalıştık, çabaladık ama karşılığını da gördük. Allah’ım sağlık sıhhat verirse bir dahaki seneye daha çok ekmeyi düşünüyorum” dedi.

Üreticileri ziyaret eden Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise, “Olmaz denilen topraklarda ciddi şekilde kavunu, karpuzu yetiştirdiler. Hamidiye Alaca bölgesini hepimiz iyi biliriz. Buralar çorak topraklar, verimsiz topraklar olduğu için geldiler bizden tohumunu aldılar, fidesini aldılar ve kardeşlerim burada kendi imkanlarıyla ciddi şekilde yetiştirdi. Şu anda da pazarlamasını yapıyorlar. Aroması yüksek olduğu için, organik olduğu için tüketicilerimiz bu kavunu, karpuzu ciddi şekilde beğeniyor. Şehirden arabalarla gelip alıyorlar” şeklinde konuştu.

Kavun karpuz üreticisi İsmail Duru da (54) 15 ton ürün sattıklarını belirterek, “Ziraat Odasına müracaat ettik bu kavun, karpuz işine. Elimizden gelen gayreti gösterdik ve olmaz denilen yerde kavunu karpuzu, domatesi, biberi yetiştirdik. Şu ana kadar 15 ton sattık. Bundan sonra 15 ton karpuz var, 2530 ton da kavunumuz var. Şu anda iyi, organik olduğu için çok çok güzel. İlgi çok oldu. Aksaray’dan özel arabalarla gelip karpuz götürüyorlar. Rağbet yoğunlaştı, gelen daha farklı geliyor. Bir yiyen tekrar geliyor” ifadelerini kullandı.

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