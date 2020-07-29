İş görüşmesine giderken kaza yaptılar: 2 yaralı

"Daha dün gibi..."

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)HATAY'dan Aksaray'a iş görüşmesi için giden Mehmet Malioğlu (38) ve yanındaki Abdulkerim Karasu (49), otomobille emniyet şeridinde park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Araç içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Aksaray-Ankara karayolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Hatay'dan Ankara'ya iş görüşmesine giden Mehmet Malioğlu yönetimindeki 31 GY 209 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halindeki Mehmet Alkan'a (39) ait 01 LP 0008 plakalı, iş makinası yüklü TIR´a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Malioğlu ve yanındaki Abdulkerim Karasu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralıları kurtardı. Yaralılar ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan otomobil sürücüsü Mehmet Malioğlu ve yanındaki Abdulkerim Karasu´nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2020-07-29 11:30:22



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