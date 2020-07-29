İş görüşmesine giderken kaza yaptılar: 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş görüşmesine giderken kaza yaptılar: 2 yaralı

DHA

İş görüşmesine giderken kaza yaptılar: 2 yaralı


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)HATAY'dan Aksaray'a iş görüşmesi için giden Mehmet Malioğlu (38) ve yanındaki Abdulkerim Karasu (49), otomobille emniyet şeridinde park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Araç içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. 
Kaza, saat 06.30 sıralarında Aksaray-Ankara karayolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Hatay'dan Ankara'ya iş görüşmesine giden Mehmet Malioğlu yönetimindeki 31 GY 209 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halindeki Mehmet Alkan'a (39) ait 01 LP 0008 plakalı, iş makinası yüklü TIR´a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Malioğlu ve yanındaki Abdulkerim Karasu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralıları kurtardı. Yaralılar ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 
Tedavi altına alınan otomobil sürücüsü Mehmet Malioğlu ve yanındaki Abdulkerim Karasu´nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2020-07-29 11:30:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşın kurban pazarlığını Vali Aydoğdu yaptı
YEREL HABERLER Vatandaşın kurban pazarlığını Vali Aydoğdu yaptı
Olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdiler
YEREL HABERLER Olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz ...
ATB Canlı hayvan borsasında kurban satışları başladı
YEREL HABERLER ATB Canlı hayvan borsasında kurban satışları başladı
Aksaray Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Aksaray Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarını ...
ASÜ hijyen belgesine sahip ilk üniversite oldu
YEREL HABERLER ASÜ hijyen belgesine sahip ilk üniversite oldu
Ceza yememek için plakasını İzmir’de kapattı, Aksaray’da yakalandı
YEREL HABERLER Ceza yememek için plakasını İzmir’de kapattı, ...
Aksaray’da yem yüklü tır devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Aksaray’da yem yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Bıçaklanan genç bir gün sonra şüpheliyi hastanelik etti
YEREL HABERLER Bıçaklanan genç bir gün sonra şüpheliyi hastanelik ...
Bisiklet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bisiklet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Ayağını camdan çıkarıp otomobil kullanan sürücü ‘pes' dedirtti
YEREL HABERLER Ayağını camdan çıkarıp otomobil kullanan sürücü ‘pes' ...
Aksaray Valisi Aydoğdu: “Aksaray’da çilek üretimini arttıracağız”
YEREL HABERLER Aksaray Valisi Aydoğdu: “Aksaray’da çilek üretimini ...
Aksaray’da 3 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Aksaray’da 3 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 ...
11 ev ve iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER 11 ev ve iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişi ...
Aksaray'da 5 yılda 11 hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Aksaray'da 5 yılda 11 hırsızlık yapan 3 şüpheli ...
Karşı şeride geçen otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü
YEREL HABERLER Karşı şeride geçen otomobil kamyonun altına girdi: 1 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X