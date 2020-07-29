Vatandaşın kurban pazarlığını Vali Aydoğdu yaptı

Aksaray’da canlı hayvan pazarını denetlemeye giden Vali Hamza Aydoğdu, alıcı ve satıcı arasında pazarlık yaparak kurbanlıkları sattı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ile birlikte canlı hayvan pazarında incelemelerde bulundu. Burada denetimleri kontrol eden ve üreticilerle görüşen Vali Aydoğdu, daha sonra alıcı ve satıcılar arasında pazarlık yaptı. Anlaşmakta güçlük çeken müşteri ve satıcıların arasına giren Vali Aydoğdu, hem üretici hem de müşteriyi kırmadan orta fiyatlara kurbanlık hayvanları sattı.

Vali Aydoğdu, canlı hayvan pazarını denetlediklerini belirterek, “Aksaray’daki kesilecek kurbanlıkları kontrol ettik. Aynı zamanda alınan tedbirleri yerinde gördük. İnsanlarımız kendi özgür iradeleri ile kurbanlarını alıyorlar, pazarlık yapıyorlar. Biz de birkaç pazarlığa arabuluculuk yaptık. Güzel bir şey. Kurban Bayramı bizim dinimizin emrettiği güzelliklerden birisi. Burada insanlarımız aşk ile şevk ile kurbanlarını alıp ya kendileri kesiyorlar ya da bağışta bulunuyorlar. Allah nice Kurban Bayramlarına hep birlikte al bayrağımızın altında bu cennet vatanımızda birlik ve beraberlik içerisinde girmeyi bizlere nasip etsin” dedi.

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