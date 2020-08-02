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Aksaray Belediyesi, cadde ve sokaklarda bayram boyunca müzik ziyafeti sunuyor

DHA

Aksaray Belediyesi, cadde ve sokaklarda bayram boyunca müzik ziyafeti sunuyor


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da belediye tarafından Kurban Bayramı nedeniyle müzik kutusuna dönüştürülen araçla şehrin cadde ve sokaklarında Aksaraylılara canlı müzik hizmeti sunuluyor.
Aksaray Belediyesi, Kurban Bayram'ında vatandaşlara müzik şöleni sunmak için bir aracı müzik kutusuna dönüştürdü. Araç, Aksaray´ın mahallelerini gezerek vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşattı. Müzik kutusu aracına eşlik eden bir başka araçta ise çocuklara ve vatandaşlara çeşitli ikramlıklar ve sürpriz hediyeler dağıtıldı. Sunulan hizmet, çocuktan yaşlısına kadar her yaş grubunun beğenisi kazandı. Evlerinin balkonlarına çıkan bazı vatandaşlar, etkinliği cep telefonlarıyla kaydederken, bazı vatandaşlar ise şarkılara eşlik etti.
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, canlı müzik yayını yapan aracın Kurban Bayramı boyunca Aksaray´ın cadde ve sokaklarında vatandaşlara müzik ziyafeti sunacağını belirtti. Başkan Dinçer, "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması sırasında benzer bir uygulama yapmış, mahalle mahalle dolaşarak Aksaraylı hemşerilerimize müzik ziyafeti sunmuştuk. Bu hizmetimiz çok beğenildi. Bu bayram da canlı müzik aracımız cadde ve sokaklarımızda dolaşarak vatandaşlarımızın bayram sevincine ortak oldu. Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması yok ancak bazı vatandaşlarımız tedbirli davranarak zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyorlar. Bizler de her zaman vatandaşlarımızı uyarıyoruz. `Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden güçlü değildir´ diyoruz. Hijyene dikkat etmelerini, sosyal mesafe kuralları ve maske kullanmaları konusunda hassas davranmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.
 DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2020-08-02 12:19:11

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