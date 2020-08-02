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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Su kabakları sanatkar ellerde dekor ürününe dönüşüyor

İHA

Aksaray'da, su kabakları sanatkar ellerde işlenerek birbirinden güzel dekor ürünlerine dönüşüyor.

Su kabakları sanatkar ellerde dekor ürününe dönüşüyor

Aksaray'da, su kabakları sanatkar ellerde işlenerek birbirinden güzel dekor ürünlerine dönüşüyor.
Aksaray’da el sanatıyla su kabaklarını işleyen Fatih Coşkun, birbirinden güzel dekor ürünleri elde ediyor. Su kabaklarını eliyle çizerek desenler veren ve şekillendiren Coşkun, son olarak işlediği kabakları boyadıktan sonra dekor ürünü yapıyor. Çeşitli figürler, avize lambalar ve vitrin dekoru gibi birçok ürüne dönüşen su kabakları ilgi çekiyor.
25 yıldır el sanatlarıyla uğraştığını belirten Fatih Coşkun (39), “25 yıldır el sanatlarıyla ilgileniyorum. Yaş ilerledikçe el sanatlarını sevdiğim bir meslek haline getirdim. Yaklaşık 6 yıl önce bir arkadaşımın vasıtası ile su kabakları ile tanıştım. Ne olduğunu bilmediğim su kabaklarını elimize alıp baktığımız zaman güzel işler çıkarabileceğimizi düşündüm. Yaklaşık 6 yıldır su kabaklarını işliyorum Aksaray’da. Su kabakları yüzyıllardır insanlar tarafından kullanılan değerli eşyalar statüsündedir. İnsanların araç, gereç, kap olarak kullandığı ürünlerdir. Zamanla fabrikasyon ürünler devreye girip evlerin içine girince su kabakları artık önemini yitirdi. Su kabakları artık evlerde dekor olarak kullanılıyor. Lamba olarak, duvarlara, tavanlara asılıyor. İnsanlar çocuklarına, sevdiklerine hediye ediyor. Bu şekil ürünleri biz insanlara sunmaya çalışıyoruz” dedi.
Su kabağının özelliğini anlatan Coşkun, “Sebzedir, adeta bir karpuz gibidir ve bu ürünler kuruduktan sonra tahtalaşıyor. Tahtalaştıktan sonra Eylül ayında kurumasıyla beraber topluyoruz ve topladıktan sonra iç dış temizliğini yapıyoruz, şeffaf bir hale getiriyoruz. Ardından yapacağımız ürünleri yazıcı vasıtası ile kimi zaman da elimizle çizerek ürünlerin üzerine yapıştırıyoruz ve delme, kesme, inceltme işlemleri yapıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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