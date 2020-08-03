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Ektiği lavantayla köyü karasineklerden temizledi

İHA

Ektiği lavantayla köyü karasineklerden temizledi

Aksaray’da köyündeki karasinekleri temizlemek için harekete geçen üretici, ektiği lavanta bitkisi ile köyü karasinekten kurtardı.
Eskil ilçesi Bayramdüğün köyünde yaşayan 65 yaşındaki Mahmut Kesmez, tarım ve hayvancılıktan geçimini sağlayan köy halkının yoğunlukla açık besi yapması nedeniyle oluşan karasinekleri bitirmek için araştırmaya girdi. Yaptığı araştırmalar sonucunda lavanta bitkisinin karasinekleri ve larva oluşumunu önlediğini tespit eden Kesmez, evinin 2,5 dekarlık bahçesine lavanta bitkisi ekti. 6 yıl önce ilk ekimini yapan ve karasineklere karşı etkili olduğunu kesinleştiren Kesmez, 6 yıldır lavanta bitkisini yetiştirmeye devam ediyor.
6 yıl önce köyde ciddi anlamda karasineklerin oluştuğunu ifade eden Mahmut Kesmez, “Bu bahçeyi ilk 6 yıl önce ektim. İlk ekim yapmamın sebebi ticari değil, sadece köyde açık besi çok olduğu için karasinek aldı köyü, çok karasinek oldu. Benim araştırmalarıma göre sineği yok ettiği, sineğin buna gelmediği, larva yapmadığı için lavanta ekmeyi düşündüm. Sineği gerçekten yok etti. Köyü sinekten temizledi. Rüzgarla gelen sinekler fazla durmuyor ve larva yapmıyor. Nihayetinde köyü temizledi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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