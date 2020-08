Rektör Şahin, “Tüm arkadaşlarımızla ekip ruhu içinde çalışıyoruz”

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, yaptıkları her çalışmayla dünden daha iyi bir noktaya gelmeyi hedeflediklerini, kendi içinde anlamlı her büyümeyi önemsediklerini söyledi.

Şahin, ASÜ’de çeşitli akademik birimlerde görev yapan akademisyenlerle sabah kahvaltısında bir araya geldi. Yönetim Kurulu Toplantı Odası’nda, sosyal mesafeye riayet edilerek düzenlenen kahvaltıda yeni dönem hazırlıkları başta olmak üzere, çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunuldu. Kampüste ortak akıl ve istişare ile çalışmaların hayata geçtiğini ve üretilen her çalışmanın ASÜ’yü dünden daha iyi bir noktaya getirdiğini ifade eden Rektör Şahin, “Küçük de olsa dünle bugün arasında anlamlı bir fark oluşturmak için gayret ediyoruz. Bunu yaparken de her çalışma arkadaşımızla ekip ruhu içerisinde hareket ediyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz ve ortak paydamız ASÜ’nün daha da büyüyüp gelişmesi” dedi.

Kısa açıklamanın ardından Şahin, akademisyenleri dinledi, yeni döneme ilişkin istişarelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.