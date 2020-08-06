Yaralı yavru flamingolara tedavi

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Erkan ALTUNTAŞ-Hilmi YOL/AKSARAY, (DHA) AKSARAY'da yaralı halde bulunan 3 yavru flamingo, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

Eskil ilçesindeki bir inşattın şantiye alanında işçiler, ayaklarından yaralı 3 yavru flamingo olduğunu gördü. Durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, flamingoların elektrik tellerine takılarak, yaralandığını belirledi.

Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürülen flamingolar, tedavi altına alındı. Flamingoların tedavileri tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanlarına bırakılacağı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ-Hilmi YOL

2020-08-06 16:57:02



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