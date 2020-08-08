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Aksaray´da maskesiz sokağa çıkma yasağı başladı

DHA

Aksaray´da maskesiz sokağa çıkma yasağı başladı


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından getirilen sokağa maskesiz çıkma yasağı başladı. 
İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca kent genelinde, sokağa maskesiz çıkma yasağı getirildi. Dün gece yarısı başlayan yasağın ilk gününde, Vali Hamza Aydoğdu, Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki Kültürpark´ta denetim yaptı. Vali Aydoğdu, vatandaşlara maske de dağıttı.
Alınan kararı desteklediklerini söyleyen Hatice Uğurlu, "Herkes maske takarsa en azından bir önlem almış oluruz ve kimseye bulaşmaz. Devletimizin dikkat ettiği kadar insanlarımız da dikkat etse, hastalık bizi bulmaz. Bir şey olmaz demeyeceğiz. Bu salgını hem milletimiz çekiyor hem de devletimiz çekiyor. Allah´ım bu belayı bir an önce başımızdan alır da kurtuluruz "dedi.
Ankara´dan memleketi Aksaray´a ziyarete geldiğini belirten Metehan Sevinç de "Ankara´da vaka sayısı yüksek. Sincan´da yaşıyorum ve Ankara´da kimse maske takıp, sosyal mesafe  tedbirlerine uymuyor. Aksaray´da ise herkes tedbirlerini almış durumda. Maske ve sosyal mesafe  kuralına uyuyorlar. Gerçekten önlemler güzel alınmış" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2020-08-08 13:29:41

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