Kanseri yendiği mor çilekleri yurt içi ve yurt dışına gönderiyor

Aksaray’da yaşadığı meme kanseri hastalığını yetiştirmeye başladığı mor çilek ile yenen Havva İnanç, yetiştirmeye devam ettiği çilekleri yurt içi ve yurt dışına gönderiyor.

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da meyve yetiştiriciliğine giren ve oldukça da başarılı üretimler yapan üretici Havva İnanç (42), meme kanserini yenmesinde faydasını gördüğü Mor Çilek meyvesini yetiştirip hem yurt içi hem de yurt dışına gönderiyor.

Mor çileğin özellikle kanser hücrelerine yönelik ciddi gelişme sağladığını belirten Havva İnanç, “Mor çilek üretimi yapıyorum. Mor çilek kanser hastaları için bir özel ürün. Türkiye’de ilk olan bir ürün. Bu ürün hem bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor hem de birçok kanser hücresini yok edip vücudu yenilemeye fayda gösteriyor. Yurt dışı, yurt içi gönderimler yapıyorum. Yurt dışı gönderimlerimizde gurbetçi vatandaşların vesilesi ile yapıyoruz. Şu ana kadar elimizde taleplere yetişecek kadar ürünümüz var. Yeni taleplere de gelecek yıl alıyoruz” dedi.

Mor çilek almak için Eskil ilçesine gelen Süleyman Altan (45) ise, “Birçok insanın bilmediği, hatta benim bile bilmediğim mor çilek ürününü özellikle yakından görmek istediğim için buraya geldim. Sağlığa olan faydalarını, kanser hastalarındaki kanser hücrelerindeki savaş noktasında önemini biliyorum. Fakat kedisini hiç yakından görmemiştim. Gerçekten Eskil gibi bir yerde bunun başarılmış olması ayrıca mutlu edici” diye konuştu.

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