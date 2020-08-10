ASÜ, dünya sıralamasında 227 basamak birden yükseldi

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, ASÜ’nün hem ulusal hem de uluslararası performansının giderek yükseldiğini, çeşitli kriterlere göre yapılan ölçümlerin ardından oluşturulan sıralamaların yükselişi somutlaştırdığını söyledi.

Aksaray Üniversitesinden yapılan açıklamada, Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları (Webometrics Ranking of Universities) Temmuz 2020 verileri açıklandığı belirtilerek, . Dünya genelinde 30 bin üniversitenin içerik, görünürlük, atıf ve benzeri kriterlere göre kıyaslandığı sıralamalarda ASÜ, 2 bin 531. basamakta yer aldı. Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında ilk 2 bin 500’de olan ASÜ, bir önceki sıralamasına göre 227 basamak birden yükseldi. Türkiye genelindeki 217 üniversite arasında ise ASÜ, devletözel, kuruluş yılı gibi belirleyici ayrımlar yapılmadan oluşturulan sıralamada 71’inci basamakta yer alıyor.

ASÜ’yü hem bölgesinde hem ülke genelinde hem de dünya sathında saygın bir yükseköğretim kurumu haline getirmek adına samimi şekilde çalıştıklarını ifade eden ASÜ Rektörü Şahin, “İlgili sıralamalar akademik yayınlar, yayınların aldığı atıf, yayınların içerik zenginliği gibi bilimsel detaylar bazında değerlendiriliyor. Üniversitemiz her yıl özellikle dünya geneli sıralamalarında istikrarlı bir biçimde yükseliyor. 30 bin üniversitenin değerlendirildiği sıralamada ASÜ, ilk yüzde 10’luk dilimde yer alıyor. Bu son derece önemli ve anlamlı bir başarıdır. Öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz, iç ve dış paydaşlarımız, bu yükseliş herkesin samimi katkıları, performansları ve fedakarlıklarıyla şekil alıyor. Katkısı olan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Rektör Şahin, başarıyı arttırmak adına imkanlar dahilinde çalışmayı sürdüreceklerinin de altını çizdi.

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