Otomobilde 42 kilo esrar ele geçirildi

'Bu yaz biraz herkes tombuling'

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da polis tarafından durdurulan otomobilde, 42 kilo 980 gram esrar ele geçirilirken, sürücü Burhan Yılmaz (36) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde ihbar aldı. Çalışma başlatan polis, plakasını daha önceden belirlediği şüpheli otomobili takibe aldı. Ekipler, otomobili kent merkezi girişinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, gizli bölmelerde paketlere sarılmış 42 kilo 980 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Burhan Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2020-08-10 17:29:47



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