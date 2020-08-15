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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da düğün törenleri ile ilgili ek kararlar alındı

İHA

Aksaray'da korona virüse karşı valilik tarafından ek bir karar alınarak 65 yaş üstü vatandaşların birinci derece akrabaları hariç diğer düğün törenlerine katılması ve sahnede gelin damat dışında hiç kimsenin oyun oynaması yasaklandı.

Aksaray’da düğün törenleri ile ilgili ek kararlar alındı

Aksaray’da korona virüse karşı valilik tarafından ek bir karar alınarak 65 yaş üstü vatandaşların birinci derece akrabaları hariç diğer düğün törenlerine katılması ve sahnede gelin damat dışında hiç kimsenin oyun oynaması yasaklandı.

Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, “Covid19 salgınının yayılma hızını kontrol altına almak amacıyla İçişleri Bakanlığı genelgesi ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda Aksaray’da düğün törenleri için ek kararlar alındı. Alınan kararlarda il genelinde yapılan bütün düğün törenlerine 65 yaş üstü vatandaşların birinci derece akrabaları hariç diğer düğün törenlerine katılmalarının kısıtlanmasına karar verildi” denildi.

Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır başkanlığında olağanüstü toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Covid19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ve İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları doğrultusunda Aksaray'da yapılacak düğün törenleri ile ilgili ek kararlar alındığını duyurdu. Bakanlık genelgeleri ve kurul kararlarında belirtilen tedbirlere uyulması kaydıyla düğün törenlerinin yapılmasına izin verildiği belirtilen açıklamada gelinen aşamada Covid19 salgını ile mücadelede virüsün yayılma hızının kontrol altına alınması toplum sağlığının korunmasına yönelik kurulun düğün törenleri ile ilgili ilave kararlar alındığı yeni alınan tedbirler kapsamında il genelinde yapılan bütün düğün törenlerinin 2 saat içerisinde yapılacağı bildirildi. 65 yaş üstü vatandaşların birinci derece akrabaları hariç diğer düğün törenlerine katılmalarının kısıtlanması ve anılan düğün törenlerinde gelin ve damat haricinde sahnede törene katılanların oyun oynamasının yasaklanmasına karar verildiği bildirilen açıklamada, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın alınan kararlar çerçevesinde eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanacağı, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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