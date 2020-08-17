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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya'nın gözdesi Ihlara Vadisi´nde turist yoğunluğu

DHA

Kapadokya'nın gözdesi Ihlara Vadisi´nde turist yoğunluğu


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) TÜRKİYE'nin en çok ziyaret edilen 10 ören yeri arasında bulunan, tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi´nde turizm yoğunluğu yaşanıyor. Bölgeye yerli ve yabancı turistler akın ediyor.
Kaya oyma mekanları, kiliseleri ve bitki örtüsü ile her mevsim ziyaretçi çeken 14 kilometre uzunluğundaki Ihlara Vadisi'ne 394 basamaklı merdivenle iniliyor. Kapadokya, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi ile başlıyor. Bu nedenle de özellikle Kapadokya bölgesine gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler, Ihlara Vadisi'ne de mutlaka uğruyor. Pandemi döneminde ise tedbirlerin alındığı vadide ateş ölçümü yapıldıktan sonra maske ile yürüyüş yapılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen kısıtlamalar nedeniyle uzun süre sessizliğin hakim olduğu Ihlara Vadisi´nde şimdi yerli ve yapancı turist yoğunluğu yaşanıyor.
Ailesiyle birlikte Antalya´dan Ihlara Vadisi'ne gelen Halil Kocaakça, "Antalya´ya insanlar deniz, kum ve güneş olduğu için gidiyorlar ama o kadar nemli, o kadar sıcak ki Antalya´da 15 metre merdiven çıksanız nefes nefese kalırsınız. Ihlara Vadisi´ne iniyoruz, çıkıyoruz, hiçbir şey olmuyor. Buraların o kadar güzel bir havası var. Neredeyse 4 mevsim yeşilliğini koruyabilen bir yer. Normalde 1 gün kalıp gidecektik. Buraların serinliğine hayran kaldığımız için 3 gündür buralarda dolaşıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aksaray / Merkez Erkan ALTUNTAŞ
2020-08-17 08:55:01

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