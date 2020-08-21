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Başkan Göktaş: “2020 yılının en büyük yatırımı Aksaray’a hayırlı olsun”

İHA

Başkan Göktaş: “2020 yılının en büyük yatırımı Aksaray’a hayırlı olsun”

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Cüneyt Göktaş, 28 ülkede 608 mağazası olan ve Türkiye’nin tekstil devlerinin başlarında gelen bir firmanın Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde 560 bin metrekare alan üzerine fabrika kuracağını açıkladı. Fabrikanın 2020 yılının en büyük yatırımı olduğunu belirten Başkan Göktaş, “Yatırımımız Aksaray’a hayırlı uğurlu olsun” dedi.
ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, “Geçtiğimiz aylar içerisinde firma yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, 2020 yılının en büyük yatırımı Aksaray’a hayırlı olsun. Günlerce firma yetkilileri ile görüşerek Aksaray’ın avantajlarından mevcut potansiyelinden ve imkanlarından bahsederek kendilerini şehrimize davet etmiştik. Aksaray Valimiz Hamza Aydoğdu, milletvekillerimiz, belediye başkanımız Evren Dinçer ile bu yatırımın şehrimize kazandırılması için seferber olduk ve sonunda gelecek Türkiye’nin sanayi kentine bu dev firmamızın fabrikasını kazandırdık. Bu yatırım kapsamında organize sanayi bölgemizde toplamda 560 bin metrekare alan üzerine 350 bin metrekare kapalı bina ve 4 bin yeni istihdamın sağlanacağı bir tekstil fabrikası inşa edilecek. Göreve geldiğimiz günden bu yana yatırımcılara çağrıda bulunuyoruz. Aksaray her alanda yatırımcılar için bulunmaz bir şehirdir. Bizim bu savunduğumuz noktaları tüm yatırımcılar detaylı olarak fizibilite ettikten sonra ne denli doğru olduğunu bilerek Aksaray’a yatırım kararı almaktadırlar. İşte bu noktada tüm yatırımcılarımıza sesleniyorum. Aksaray’a gelin ve Aksaray’da yatırım yapmanın doğruluğunu sizlerle paylaşalım. Bizim bir sloganımız var; 'Türkiye’nin Sanayi Kentini Aksaray’da İnşa Ediyoruz.' Son yılların en büyük yatırımının şehrimize hayırlı olmasını diliyor, bu yatırımın kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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