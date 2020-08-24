Kuzeyboru, İstanbul'daki turnuvada göz doldurdu



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) KUZEYBORU Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'da düzenlenen 'Uluslararası 6. Boğaziçi Voleybol Turnuvası'nda boy gösterdi. Aksaray ekibi, finalde Galatasaray HDI Sigorta'ya mağlup oldu ancak performansıyla beğeni topladı.

Bu sezon yaptığı transferlerle Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin merakla beklenen takımı olan Kuzeyboru, İstanbul'da düzenlenen 'Uluslararası 6. Boğaziçi Voleybol Turnuvası'na katıldı. Turnuvada B Grubu'nda Sarıyer ve Çan ile karşı karşıya gelen Kuzeyboru, grubunu lider tamamladı. Annie Mitchem ve Tori Gorrell gibi yıldız isimlerin sahne aldığı organizasyonda finale çıkan Kuzeyboru, final karşılaşmasında A Grubu'nu lider bitiren Galatasaray ile mücadele etti. Maç sarı-kırmızılıların 3-0 üstünlüğüyle sona ererken, turnuvada ikinci olan Kuzeyboru oynadığı oyun ile otoritelerden tam not aldı.

Kuzeyboru, 2'nci etap kamp çalışmalarını tamamlayarak Aksaray'a döndü. 4-5-6 Eylül tarihlerinde oynanacak Türkiye Kupası hazırlıklarına başlayacak Kuzeyboru; Eczacıbaşı, Aydın B.Ş.B. ve Karayolları ile kupada karşı karşıya gelecek.DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2020-08-24 13:33:13



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