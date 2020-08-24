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Otomobil ile çekici çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

Otomobil ile çekici çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da çekiciyle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. 
Kaza, saat 18.30 sıralarında Ortaköy ilçesi Balcı Mahallesi'nde meydana geldi. Necmettin Sevimli (27) yönetimindeki 51 ARR 293 plakalı otomobil, Erhan Bektaş'ın (33) kullandığı 68 FF 393 plakalı çekiciyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, park halindeki 68 AK 158 plakalı otomobile çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Necmettin Sevimli ve yanındaki Mustafa Bakırcı (25) yaralandı. Yaralılar Sevimli ve Bakırcı, ihbar üzerine çağrılan kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından Ortaköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan  Mustafa Bakırcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sevimli'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.   DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2020-08-24 22:07:06

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