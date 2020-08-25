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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASÜ’lü bilim insanından kırık tedavileri için yeni keşif

İHA

ASÜ’lü bilim insanından kırık tedavileri için yeni keşif

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Sabire Yazıcı Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Kaya liderliğinde çalışmalar yapan 4 farklı ülke ve 9 farklı üniversiteden 14 bilim insanı, kemik dokusu üreten ve özellikle kırık tedavilerinde ve ilaç salınımında büyük bir başarı potansiyeli gösteren yeni bir malzeme geliştirdi.
Giant Macroporous Silica (GMS) olarak adlandırılan ve bilim dünyasında büyük heyecan uyandıran malzeme, alanının en saygın akademik yayınlarından olan “Chemical Engineering Journal” Dergisi’nde yayınlandı. Prof. Murat Kaya, ilgili malzemeyi Danimarka Kopenhag Zooloji Müzesi’nden özel izinle getirdikleri bir süngerin içeriğinde bulunan gözenekli mikro cam kürelerden elde ettiklerini söyledi. Kaya, eşsiz bir gözenek geometrisine sahip ve biyoaktif olan bu malzemenin, özellikle kemik kırıklarıyla ilgili tedavilerde ve ilaç salınım uygulamalarında büyük bir başarı potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Konuyla ilgili makaleye https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894720327959 linkinden erişilebiliyor.
Öte yandan, Prof. Kaya, 2018 yılında, Dr. Öğr. Üyesi İsmail Bilican’la birlikte “Oval Spikül Yapısına Sahip Süngerlerden Gözenekli Mikro Cam Küre Elde Edilmesi Yöntemi” adı altında Türk Patent ve Marka Kurumu’na patent başvurusunda bulundu ve malzeme üretimine başlandı. Üretilen GMS malzemesinin yurtiçi ve yurtdışı satışları da başladı. Uygulamaların önümüzdeki süreçte daha da hızlanması bekleniyor.

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