Aksaray'da hazine arazisine kenevir operasyonu: 2 gözaltı

Aksaray’da jandarma ekipleri hazine arazisine düzenlediği operasyonda 201 kök ekili Hint keneviri ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülağaç ilçesi Camili köyü çevresinde bulunan ve kavak ağaçlarıyla kaplı olan hazine arazisinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bölgede teknik ve fiziki takip başlatan jandarma ekipleri, araziyi izleme aracı ve drone ile takibe aldı. Yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri, hazine arazisine operasyon düzenledi. Operasyonda C.Y. ve F.A. yakalanarak gözaltına alınırken, bölgede yapılan aramada 201 kök Hint kenevir bitkisi ele geçirildi. Hint kenevir bitkileri sökülerek İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir adet kuru sıkı tabanca, bir miktar fişek ve Hint keneviri yetiştirmesinde kullanılan bazı malzemeler ele geçirildi. 2 şüpheli alınan ifadelerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.

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