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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koltuk altında 1 kilo esrarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İHA

Koltuk altında 1 kilo esrarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Aksaray’da polisin bir yolcu otobüsüne gerçekleştirdiği operasyonda, 2 yolcunun koltuk altına gizlenmiş toplam 1 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’dan İstanbul’a Aksaray üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, 21 plakalı otobüsü Aksaray Ankara karayolunda durdurdu. Otobüs içerisinde bulunan A.F. ve E.T. isimli şüphelilerin üzerinde arama yapan NSM ekipleri şahısların koltuk altlarına gizlenmiş toplam 1 kilogram toz esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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