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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray Belediyesine 4 milyon hibe desteği

İHA

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in göreve başlaması ile birlikte Aksaray'da hayata geçen özgün projelere İller Bankası ve Çevre Şehircilik Bakanlığından 4 milyon lira hibe desteği geldi.

Aksaray Belediyesine 4 milyon hibe desteği

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’in göreve başlaması ile birlikte Aksaray’da hayata geçen özgün projelere İller Bankası ve Çevre Şehircilik Bakanlığından 4 milyon lira hibe desteği geldi.
Aksaray’da hayata geçecek olan yenilikçi projelerden "Akıllı Bisiklet Yolu Projesine’’ İller Bankası 1 milyon 500 Bin TL hibe ve 1 milyon 500 Bin TL kredi olmak üzere toplamda 3 milyon TL destek sağlayacak. Belediye Başkanı Evren Dinçer’in girişimleri sonucunda İller Bankasından alınan 3 milyon TL destek ile Aksaray’da 25 kilometrelik bisiklet yolu hayata geçecek. Sağlıklı, güvenli, ekonomik, doğa dostu ve erişilebilirlik açısından da son derece kullanışlı bir ulaşım türü olan bisiklet kullanımının yaygınlaşması ile beraber; enerji tasarrufu, ulaşımda altyapı maliyetlerinin düşmesi, gürültü ve görüntü kirliliğinin azaltılması hedefleniyor. Aksaray’da vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak için Aksaray Belediyesine ait araç filosunu güçlendirmeye yönelik yatırımlar yapan Belediye Başkanı Evren Dinçer’e bir destekte Çevre ve Şehircilik Bakanlığından geldi. Belediye Başkanı Evren Dinçer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı düzeyinde yaptığı görüşmeler sonucunda Aksaray Belediyesine iş makinesi ve araç alınması için 2 milyon 500 bin TL destek verileceğinin müjdesini paylaştı.

“Hibe ve destekler şehrimize hayırlı olsun”
Bakanlıklar düzeyinde alınan bu hibe ve destekler ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer yapığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ‘’Gelişen ve büyüyen Türkiye’de Aksaray’ın da hak ettiği büyümeyi elde etmek adına çalışmalar yürütüyoruz. Şehrimize kazandırdığımız yenilikçi projeleri en güzel şekilde hayata geçirmek için kaynaklar oluşturuyoruz. Aksaray’da hayata geçirdiğimiz bu projelerden biri de 'Akıllı Bisiklet Yolu Projesi' bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için üzerinde çalışmalar yaptığımız projemiz için İller Bankasında yaptığımız görüşmeler sonucu 1 milyon 500 bin TL hibe ve 1 milyon 500 bin TL kredi olmak üzere toplamda 3 milyon TL kaynak elde ettik. Ayrıca bakanlıklar düzeyinde yaptığımız girişimlerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, iş makinesi ve araç alımı için Belediyemize 2 milyon 500 bin TL destek verecek. Aldığımız desteklerle araç filomuzu geliştireceğiz. Araç filomuzdaki gelişme ve büyüme ile halkımızın sorunlarını çözmekteki hızımızı artıracağız. Bakanlıklar düzeyinde yaptığımız girişimlerimiz sonucu elde ettiğimiz hibe ve destekler şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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