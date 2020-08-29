Aksaray’da asayiş uygulaması yapan polis ekipleri yüzlerce şahsı kontrolden geçirirken, uygulamalarda vatandaşlar maske, hijyen ve sosyal mesafe konusunda da uyarıldı.

Şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanması, yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçilmesi amacıyla şok uygulamalar yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri özellikle şehrin ana halterlerinde geniş çaplı uygulama yaptı. Halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde tüm vatandaşları bir bir kimlik kontrolünden geçiren polis ekipleri, yapılan kontrollerde tüm vatandaşları GBT sorgusundan geçirdi. Park ve bahçeler, ana caddeler ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda uygulamaya katılan asayiş ekipleri 687 vatandaşı kontrolden geçirdi. Yapılan uygulamalarda polis ekipleri aynı zamanda korona virüs önlemleri kapsamında da vatandaşları uyararak sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.