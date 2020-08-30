Otomobil bariyerlere çarptı; aynı aileden 5 kişi yaralı

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) AKSARAY´da, akraba ziyaretine giden ailenin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile eşi, annesi ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında AksarayAnkara yolunun 45´inci kilometresinde meydana geldi. Bursa'dan Niğde'ye akrabalarını ziyarete giden Halil Eler (42) yönetimindeki 16 SS 350 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Halil Eler ile araçtaki eşi Perihan Eler (35), çocukları Esra Dursun Eler (17), Ziya Enes Eler (12) ve annesi Sefadiye Eler (69) yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2020-08-30 10:39:57



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