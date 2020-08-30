Aksaray´da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) -AKSARAY´da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yılı törenle kutlandı.
15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki törene Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Garnizon Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, Aksaray Belediye Başkanı Enver Dinçer, protokol üyeleri ve gaziler katıldı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2020-08-30 11:32:04
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