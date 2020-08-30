Emniyet şeridini ihlal eden sürücüye bin 228 TL ceza kesildi

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Aksaray’da emniyet şerit ihlali yapan otomobil sürücüsüne bin 228 TL para cezası kesildi.

Olay, Aksaray E90 Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 TK 7198 plakalı otomobilin sürekli olarak emniyet şeridini kullanarak şerit ihlali yaptığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri E90 karayolu üzerinde otomobili takibe aldı. E90 karayolu üzerinde bir süre otomobili takip eden bölge trafik ekipleri otomobili emniyet şeridini ihlal ettiği sırada durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücüyü sorgulayan polis ekipleri daha sonra sürücüye bin 228 TL emniyet şeridini ihlal ettiği için cezai işlem yaptı.

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