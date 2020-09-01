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Yangında kolları yanan vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İHA

Aksaray'da 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangında kolları yanan vatandaş ile mahsur kalan engelli vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangında kolları yanan vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Aksaray’da 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangında kolları yanan vatandaş ile mahsur kalan engelli vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yangın, sabah saatlerinde Büyük Bölcek Mahallesi 2436 Sokakta bulunan 3 katlı apartmanın zemin katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan çocukların çakmakla oynaması sonucu çıkan yangında evin oturma odası alevler içinde kaldı. Yangını fark eden ev sahibi Şaban İnceöz durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Oda kısa sürede alevlere teslim olurken itfaiye ekipleri gelene kadar ev sahibi kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bir taraftan yangına müdahale ederken, diğer taraftan da yangında evde mahsur kalan engelli vatandaş ile kolları yanan Nurşen İnceöz’ü evden çıkartarak kurtardı. Yanan ve dumandan etkilenen 2 kişi olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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