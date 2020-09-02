Vali ve Başkan'dan İl Genel Meclisine ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali ve Başkan'dan İl Genel Meclisine ziyaret

İHA

Vali ve Başkan'dan İl Genel Meclisine ziyaret

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Genel Meclisine ziyarette bulundu. Meclis Başkanı Mehmet Tüzün, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik ve meclis üyeleri tarafından karşılanan Vali Aydoğdu ile Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray İl Genel Meclisinin Eylül Ayı Olağan Toplantısı 1. birleşim toplantısına katıldı.
İl Genel Meclisinde konuşan Vali Hamza Aydoğdu, el birliği içerisinde Aksaray’ın sorunlarının çözümüne gayret göstereceklerini belirterek, “İl Genel Meclisi bizim ailemiz, Aksaray'da en sevindirici olan belediyemiz, valiliğimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve meclis üyelerimizle hep beraber bir ekip havası oluşmuştur” dedi.
Valilik ve belediye iş birliğinde Aksaray için önemli projeleri çalıştıklarını hazırlıkları tamamlanan birçok projenin yakın zamanda hizmete alınacağını kaydeden Vali Aydoğdu, “Belediye başkanımız ile beraber Aksaray da kırılma noktası olacak; İl Genel Meclisimizin de karar verdiği güzel bir şey yapıyoruz. Ne yaparsanız yapın marka değeriniz yoksa hiçbir şey yapamazsınız. ‘Aşıklı Organik Market’in kurulması yönünde İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisinden kararlar geçti. Belediyenin yanındaki boşluk alan kurulan şirkete tahsis edildi. Belediyemiz burada hazırlanan tip projesini bitirdi. Aşıklı Organik marketi açtığımızda burada ürünlerimizi marketing yaparak marka değeri ile tescilleyip satmaya başlayacağı. Burada 67 ay sonra Aksaray’ın neyi var? dendiğinde marketteki her şey Aksaray’ın dediğinizde iş biter” şeklinde konuştu.

“Daha güzel hizmetler yapmak için çalışıyoruz”
Vali Aydoğdu, İl Genel Meclis Üyelerine, “Hep güzelliklerin iyiliklerin yanında oldunuz. Allah hepinizden razı olsun. Hepimiz bir gün buralardan gideceğiz geriye sadece hikayelerimiz kalıyor. Bunun dışında bir şey kalmıyor. Onun için el birliği ile gönül birliği ile Aksaray’a daha güzel hizmetler yapmak için çalışıyoruz. 3 Ay içinde neler yaptık daha neler yapacağız bu konuda sizlerle konuşacağız Allah Aksaray için hep birlikte güzel hayırlı işler yapmayı nasip etsin” diye seslendi.
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ise yaptığı konuşmasında, korona virüs sürecine rağmen Aksaray İl Genel Meclisinin fedakar ve hummalı çalışmaları ile Aksaray’ın daha da ivme kazandığını söyledi. Dinçer, Aksaray Belediyesi olarak Aksaray’ın menfaatine, hayrına olacak tüm işlerde il genel meclisi, özel idaresi ile ortak hareket etmeye hazır olduklarını zaten ortak hareket ettiklerini ifade ederek, “Sayın Valimizi de katmış olduğu ivme ile yerelde ve merkezde Aksaray Belediyesi olarak yapılacak iş birliğine her zaman hazırız. İl Genel Meclisimize çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Tüzün de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Vali Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer’e teşekkür etti. Tüzün, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine atanan Yüksel Çelik’e hayırlı olsun dileğinde bulunarak, AK Parti ve MHP grubu olarak 23 İl Genel Meclisi Üyesi ile şehrin sorunlarının giderilmesi için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Aydoğdu maske dağıtarak halkı uyardı
YEREL HABERLER Vali Aydoğdu maske dağıtarak halkı uyardı
Aksaray’daki cinayette 1’i kadın 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Aksaray’daki cinayette 1’i kadın 6 şüpheli adliyeye ...
Gülağaç'ta huzur ve korona denetimi
YEREL HABERLER Gülağaç'ta huzur ve korona denetimi
ASÜ’de eğitim modeline Eylül ayı içinde karar verilecek
YEREL HABERLER ASÜ’de eğitim modeline Eylül ayı içinde karar ...
Yangında kolları yanan vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Yangında kolları yanan vatandaş itfaiye ekiplerince ...
Aksaray Belediyesi Hürriyet Mahallesine yeni oyun parkı yapıyor
YEREL HABERLER Aksaray Belediyesi Hürriyet Mahallesine yeni oyun ...
Aksaray'da kamyonet kamyona çarptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Aksaray'da kamyonet kamyona çarptı: 5 yaralı
Aksaray’da 23 bin Euroluk dolandırıcılığı polis önledi
YEREL HABERLER Aksaray’da 23 bin Euroluk dolandırıcılığı polis ...
Eroinle yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı
YEREL HABERLER Eroinle yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı
Aksaray’da son bir ayda terörden 12 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Aksaray’da son bir ayda terörden 12 kişi yakalandı
AK Parti Gülağaç ve Güzelyurt ilçe kongresi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER AK Parti Gülağaç ve Güzelyurt ilçe kongresi ...
Lübnanlı yatırımcının kararı Aksaray oldu
YEREL HABERLER Lübnanlı yatırımcının kararı Aksaray oldu
Husumetli komşular arasında gittikleri düğün sonrası bıçaklı kavga çıktı, kardeş öldü ağabey yaralı
YEREL HABERLER Husumetli komşular arasında gittikleri düğün sonrası ...
Düğünde tartışan komşuların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
YEREL HABERLER Düğünde tartışan komşuların arazi kavgası kanlı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X