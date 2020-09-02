Başkan Altınsoy: “Belediye başkanımız Evren Dinçer’in yanındayız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altınsoy: “Belediye başkanımız Evren Dinçer’in yanındayız”

İHA

Başkan Altınsoy: “Belediye başkanımız Evren Dinçer’in yanındayız”

Aksaray Belediyesinin şehir içi yolcu taşımacılığı için geçtiğimiz günlerde kentte hizmete sunduğu 6 otobüsün ardından özel taşımacılık yapan otobüs şoförleri dün belediye başkanının makamını basarak oturma eylemi yaptı. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayın ardından bugün AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve meclis üyeleri belediye başkanına destek vermek için yürüyüş yaptı.
AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy beraberinde İl Genel Meclis Başkanı Muammer Tüzün, ilçe, belde belediye başkanları, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda AK Partili vatandaş, Belediye Başkanı Evren Dinçer’e destek amacıyla parti binası önünde bir araya gelerek Aksaray Belediyesine yürüdü. Aksaray Belediyesi önünde basın açıklaması yapan AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Bugün burada, önceki gün belediye binamızın önünde yaşanan olumsuz gelişmeden dolayı belediye başkanımıza desteğimizi, yapılan yanlışın karşısında olacağımızı bildirmek için bulunmaktayız. Şunu özellikle belirtmek isterim ki Belediye Başkanımız Evren Dinçer göreve geldiği günden buyana yaptığı hizmetlerle Aksaray halkının takdirini ve gönlünü kazanmıştır. Altyapıdan üst yapıya, şehrin ihtiyacı olan hizmetleri en güzel ve en doğru şekilde karşılamanın, yerine getirmenin mücadelesi ve çabası içerisinde olduğuna şahidiz. Başkanımız Evren Dinçer halkımızın menfaatine yönelik tüm projelerini belediye meclis üyelerimizin ortak kararı ile hayata geçirmiştir. Şahsi hiçbir işe imza atmayacağına inancımız tamdır. İlimizde mevcut toplu taşımadaki kalitenin arttırılması için gecesini gündüzüne katan Belediye Başkanımız Evren Dinçer’i hedef alan tatsız hadiseyi kınıyoruz. AK Parti Aksaray İl Teşkilatları olarak kendisinin yanındayız. İlimizin ve halkımızın menfaatine yönelik hayata geçireceği tüm projelerinde sonuna kadar destekçisiyiz. Her zaman hizmet edenin, milletinin derdiyle dertlenin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz” dedi.
AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy’a ve kendisine destek için gelen herkese teşekkür eden Başkan Dinçer de şehre daha iyi hizmet sunmak için mücadele etmeyi sürdüreceğini belirtti. Şehrin toplu taşıma ulaşım sisteminin daha iyi hale gelmesi, vatandaşlara sunulan hizmetin kalitesini arttırmak, daha refah, daha müreffeh bir şekilde otobüslerle hizmet sunmak için bir mücadele içerisine girdiklerini aktaran Başkan Dinçer, “Malumunuz olduğu üzere geçen hafta şehrimize ve halkımıza hizmet etmesi için 6 otobüsümüze katılım töreni düzenlenmiştik. Ama dün malum tatsız bir olay yaşandı. Birkaç tane minibüsçü meslek mensubu arkadaşlar fütursuzca gelip bizle görüşme talebi olmadan, benim makamda olmadığım bir zamanda belediye başkanlığı makamını işgal ederek makama zorla girerek eylem yaptılar. Tabii ki emniyet güçlerimiz konunun takipçisi oldu, araştırma çalışmalarına başladılar. Bu yaşanan olaydan dolayı çok büyük bir üzüntü duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bizim yaptığımız çalışmalarda, tek bir gayemiz var, vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmak, en iyi şekilde hizmet etmek. Bu yoldan geri dönmeyeceğimizi de buradan bildirmek istiyoruz. Yaptığımız işlerin hepsi şeffaf, açık ve nettir. Daha önce biz bu arkadaşlarımızla bu konuyu defalarca anlatmamıza rağmen, görüşmemize rağmen sanki bizle hiç görüşme yapmamışlar gibi buraya normal bir görüşmeye gelmişler gibi kamuoyuna bir demeç sunuyorlar. Halbuki işin arka tarafında tamamen güç kullanarak ceberut bir şekilde belediye başkanlığı makamı içerisine zorla giriyorlar. Ben üzüntü duyduğumu belirtmek istiyorum. Aksaray Belediye Başkanı olarak bu belediye hepimizin. Türkiye Cumhuriyeti Aksaray Belediyesi tüm hemşehrilerimizin. Burada orman kanunlarıyla belediye başkanlığı makamı basılmak suretiyle zorla girilmesi ile hiçbir amaç, hiçbir hedef ele geçirilmez, geçirilemez. Böyle yaparak bu zamana kadar hiçbir sonuç alınmamıştır. Biz kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.
AK Parti ailesi olarak verilen tüm sözlerin arkasında durduklarını vurgulayan Başkan Dinçer, “Gördüğünüz gibi teşkilat mensubu arkadaşlarımız ile beraber AK Parti teşkilatı olarak bizler, vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerin hep arkasındayız. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bugün buraya gelen arkadaşlarımıza tek tek teşekkür ediyorum. Buradan tüm hemşehrilerimize de şunu söylüyorum; gönülleri rahat olsun, ferah olsun hizmet yolunda biz mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Aydoğdu maske dağıtarak halkı uyardı
YEREL HABERLER Vali Aydoğdu maske dağıtarak halkı uyardı
Vali ve Başkan'dan İl Genel Meclisine ziyaret
YEREL HABERLER Vali ve Başkan'dan İl Genel Meclisine ziyaret
Aksaray’daki cinayette 1’i kadın 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Aksaray’daki cinayette 1’i kadın 6 şüpheli adliyeye ...
Gülağaç'ta huzur ve korona denetimi
YEREL HABERLER Gülağaç'ta huzur ve korona denetimi
ASÜ’de eğitim modeline Eylül ayı içinde karar verilecek
YEREL HABERLER ASÜ’de eğitim modeline Eylül ayı içinde karar ...
Yangında kolları yanan vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Yangında kolları yanan vatandaş itfaiye ekiplerince ...
Aksaray Belediyesi Hürriyet Mahallesine yeni oyun parkı yapıyor
YEREL HABERLER Aksaray Belediyesi Hürriyet Mahallesine yeni oyun ...
Aksaray'da kamyonet kamyona çarptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Aksaray'da kamyonet kamyona çarptı: 5 yaralı
Aksaray’da 23 bin Euroluk dolandırıcılığı polis önledi
YEREL HABERLER Aksaray’da 23 bin Euroluk dolandırıcılığı polis ...
Eroinle yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı
YEREL HABERLER Eroinle yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı
Aksaray’da son bir ayda terörden 12 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Aksaray’da son bir ayda terörden 12 kişi yakalandı
AK Parti Gülağaç ve Güzelyurt ilçe kongresi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER AK Parti Gülağaç ve Güzelyurt ilçe kongresi ...
Lübnanlı yatırımcının kararı Aksaray oldu
YEREL HABERLER Lübnanlı yatırımcının kararı Aksaray oldu
Husumetli komşular arasında gittikleri düğün sonrası bıçaklı kavga çıktı, kardeş öldü ağabey yaralı
YEREL HABERLER Husumetli komşular arasında gittikleri düğün sonrası ...
Düğünde tartışan komşuların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
YEREL HABERLER Düğünde tartışan komşuların arazi kavgası kanlı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X