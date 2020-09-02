ASÜ, 43 Türk üniversitesi arasında 14. oldu

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), sadece kriterleri sağlayan üniversitelerin dahil edildiği ve Türkiye’den 43 üniversitenin değerlendirmeye alındığı Times Higher Education (THE) 'Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda 14. oldu.

Gerek ulusal gerekse uluslararası ölçekte akademik performans bakımından dikkat çeken bir yükseliş ivmesi yakalayan ASÜ, çeşitli derecelendirme kuruluşlarının farklı kıstaslara göre hazırladığı raporlarda üst basamaklarda yer almayı sürdürüyor. Londra merkezli faaliyet gösteren ve tamamen bağımsız şekilde çalışmalar yapan THE Yükseköğretimi Derecelendirme Kurulu '2021 Dünya Üniversite Sıralaması'na ilişkin sonuçları kamuoyu ile paylaştı. Türkiye’den sadece 43 üniversitenin değerlendirmeye alındığı listeye ilk kez giren ASÜ, 14. sırada yer aldı. Sonuçlar, listeye giren Türk üniversiteleri özelinde incelendiğinde ASÜ, İç Anadolu Bölgesi’ndeki yeni kuşak üniversiteler arasında birinci, 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında ikinci, İstanbul ve Ankara merkezli üniversiteler dışarıda tutulduğunda üçüncü ve devlet üniversiteleri arasında ise yedinci sırada yer alıyor.

ASÜ’nün sıralamasının gurur verici olduğunu ve ortaya çıkan rakamların akademik başarıyı net olarak ortaya koyduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, “Bu liste özellikle iki açıdan değerlidir. Bunlardan ilki; liste oluşturulurken sadece kriterleri sağlayan üniversiteler değerlendirmeye alınıyor ve ASÜ değerlendirmeye alınan üniversiteler arasında. İkincisi ise ASÜ listeye ilk kez giriyor ve 43 Türk üniversitesi arasında 14. basamakta yer alarak pek çok köklü üniversiteyi de performans olarak geride bırakıyor. Sıralama farklı biçimlerde yorumlandığında üniversitemiz gerek bölgesinde gerekse kendi yaşıtları arasında çok iyi bir noktada yer alıyor. Bu başarı bizlerin azmini daha da arttırmıştır. Başarıya katkı sunan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Kurul, üniversiteleri yüzde 30 araştırma, yüzde 30 atıf, yüzde 7,5 uluslararası görünüm ve yüzde 2,5 endüstri çıktıları gibi ana grupları kapsayan 13 farklı performans göstergesine göre değerlendiriyor.

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