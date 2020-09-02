Aksaray'da karantinaya uymayanlar zorunlu gözetime tabi tutulacak

Aksaray’da korona virüs tedbir ve kararları uyarınca korona virüs testi pozitif çıktığı halde karantinaya alınan ancak buna uymayanlar kolluk kuvvetlerince gözaltına alınıp belirlenen barınma merkezinde 14 günlük zorunlu gözetime tabi tutulacak.

Aksaray Valiliğinden konu ile ilgili yapılan açıklamada karantinanın özellikle virüsler ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için etkin bir tedbir olduğu, bu konuda alınan tedbirlere, kararlara ve kurallara hassasiyetle uyulmasının büyük önem taşıdığı bildirildi. İl Hıfzısıhha Kurulu kararınca Covid19 testi pozitif çıkan veya temaslı hastaların bir kısmının sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla bir dizi önlemler alındığı bildirilen açıklamada, “Düzenlenen kurallara tam olarak uymadığı tespit edilen şahıslar hakkında düzenlenen izolasyon tedbirlerinin sağlıklı ve etkili şekilde devamının sağlanması, hastaların tam olarak kontrol altında tutulması, kamu sağlığını korumak için özellikle bu tür denetimlerde kurallara uymayan, sadece adli işleme tabi olan şahısların uygun görülecek barınma merkezinde karantina altına alınarak muhafaza altında tutulmalarının daha uygun olacağına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

Alınan karar gereğince korona virüs testi pozitif çıkan ve karantinaya alınan ancak buna uymayanların kolluk kuvvetlerince gözaltına alınıp belirlenen barınma merkezinde karantina süresince zorunlu gözetime tabi tutulacağı vurgulandı.

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