Aksaray'da karantinaya uymayanlar zorunlu gözetime tabi tutulacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'da karantinaya uymayanlar zorunlu gözetime tabi tutulacak

İHA

Aksaray'da korona virüs tedbir ve kararları uyarınca korona virüs testi pozitif çıktığı halde karantinaya alınan ancak buna uymayanlar kolluk kuvvetlerince gözaltına alınıp belirlenen barınma merkezinde 14 günlük zorunlu gözetime tabi tutulacak.

Aksaray'da karantinaya uymayanlar zorunlu gözetime tabi tutulacak

Aksaray’da korona virüs tedbir ve kararları uyarınca korona virüs testi pozitif çıktığı halde karantinaya alınan ancak buna uymayanlar kolluk kuvvetlerince gözaltına alınıp belirlenen barınma merkezinde 14 günlük zorunlu gözetime tabi tutulacak.
Aksaray Valiliğinden konu ile ilgili yapılan açıklamada karantinanın özellikle virüsler ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için etkin bir tedbir olduğu, bu konuda alınan tedbirlere, kararlara ve kurallara hassasiyetle uyulmasının büyük önem taşıdığı bildirildi. İl Hıfzısıhha Kurulu kararınca Covid19 testi pozitif çıkan veya temaslı hastaların bir kısmının sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla bir dizi önlemler alındığı bildirilen açıklamada, “Düzenlenen kurallara tam olarak uymadığı tespit edilen şahıslar hakkında düzenlenen izolasyon tedbirlerinin sağlıklı ve etkili şekilde devamının sağlanması, hastaların tam olarak kontrol altında tutulması, kamu sağlığını korumak için özellikle bu tür denetimlerde kurallara uymayan, sadece adli işleme tabi olan şahısların uygun görülecek barınma merkezinde karantina altına alınarak muhafaza altında tutulmalarının daha uygun olacağına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.
Alınan karar gereğince korona virüs testi pozitif çıkan ve karantinaya alınan ancak buna uymayanların kolluk kuvvetlerince gözaltına alınıp belirlenen barınma merkezinde karantina süresince zorunlu gözetime tabi tutulacağı vurgulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ASÜ, 43 Türk üniversitesi arasında 14. oldu
YEREL HABERLER ASÜ, 43 Türk üniversitesi arasında 14. oldu
Başkan Altınsoy: “Belediye başkanımız Evren Dinçer’in yanındayız”
YEREL HABERLER Başkan Altınsoy: “Belediye başkanımız Evren Dinçer’in ...
Vali Aydoğdu maske dağıtarak halkı uyardı
YEREL HABERLER Vali Aydoğdu maske dağıtarak halkı uyardı
Vali ve Başkan'dan İl Genel Meclisine ziyaret
YEREL HABERLER Vali ve Başkan'dan İl Genel Meclisine ziyaret
Aksaray’daki cinayette 1’i kadın 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Aksaray’daki cinayette 1’i kadın 6 şüpheli adliyeye ...
Gülağaç'ta huzur ve korona denetimi
YEREL HABERLER Gülağaç'ta huzur ve korona denetimi
ASÜ’de eğitim modeline Eylül ayı içinde karar verilecek
YEREL HABERLER ASÜ’de eğitim modeline Eylül ayı içinde karar ...
Yangında kolları yanan vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Yangında kolları yanan vatandaş itfaiye ekiplerince ...
Aksaray Belediyesi Hürriyet Mahallesine yeni oyun parkı yapıyor
YEREL HABERLER Aksaray Belediyesi Hürriyet Mahallesine yeni oyun ...
Aksaray'da kamyonet kamyona çarptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Aksaray'da kamyonet kamyona çarptı: 5 yaralı
Aksaray’da 23 bin Euroluk dolandırıcılığı polis önledi
YEREL HABERLER Aksaray’da 23 bin Euroluk dolandırıcılığı polis ...
Eroinle yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı
YEREL HABERLER Eroinle yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı
Aksaray’da son bir ayda terörden 12 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Aksaray’da son bir ayda terörden 12 kişi yakalandı
AK Parti Gülağaç ve Güzelyurt ilçe kongresi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER AK Parti Gülağaç ve Güzelyurt ilçe kongresi ...
Lübnanlı yatırımcının kararı Aksaray oldu
YEREL HABERLER Lübnanlı yatırımcının kararı Aksaray oldu
Husumetli komşular arasında gittikleri düğün sonrası bıçaklı kavga çıktı, kardeş öldü ağabey yaralı
YEREL HABERLER Husumetli komşular arasında gittikleri düğün sonrası ...
Düğünde tartışan komşuların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
YEREL HABERLER Düğünde tartışan komşuların arazi kavgası kanlı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X