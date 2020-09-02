Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Aksaray’da kontrolden çıkan otomobil takla atarak aydınlatma direğine çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Aksaray Nevşehir karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir’den Aksaray istikametine seyreden Ahmet Aydın (51) yönetimindeki 68 KC 241 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Takla atan otomobil yol kenarında bulunan sokak aydınlatma beton direğine çarparak durabildi. Otomobilin adeta hurdaya döndüğü kazada ağır yaralanan sürücü diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan ağır yaralı sürücü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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