Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü

Hangi otomobilin fiyatı nasıl değişti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Ahmet Aydın (51) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.30 sıralarında AksarayNevşehir yolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Ahmet Aydın yönetimindeki 68 KC 241 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü Aydın, araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü Aydın, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan Ahmet Aydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.FOTOGRAFLI DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2020-09-02 21:25:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.