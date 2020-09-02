Aksaray’daki arazi cinayetinde 2 kardeş tutuklandı

Aksaray’da arazi meselesi yüzünde çıkan ve 2 kardeşten birinin öldüğü diğerinin de yaralandığı olayda adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2 kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 3 gün önce Aksaray’ın merkeze bağlı Yeşilova Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan K. (26) ve kardeşi Gökhan K. (23), yakınlarının düğün merasiminde, arazi meselesi yüzünden husumetli oldukları komşuları Eray (20) ve kardeşi İsmail K. (26) ile karşılaştı. Düğün merasiminde arazi meselesi yüzünden bir süre konuşan komşular anlaşmazlık yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan ve Ramazan K. isimli kardeşler bıçak ve silahla Eray ve İsmail K. isimli iki kardeşe saldırdı. İki kardeş, Eray ve ağabeyi İsmail K.’yı silah ve bıçakla yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bu sırada ağır yaralanan Eray K. yakınları tarafından özel araçla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürülürken, yaralı ağabeyi de olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan ve durumu ağır olan Eray K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ağabeyi İsmail K.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili 2 kardeş ile Muhammet K. (54), Murat K. (44), Hatice K. (43) ve Göksal K. (15) olmak üzere toplam 6 şüpheliyi gözaltına aldı. İfadeleri alınan şüpheliler bugün sabah saatlerinde Aksaray Adliyesine sevk edilirken, geç saatlere kadar süren mahkeme sonucu Ramazan K. (26) ve kardeşi Gökhan K. (23) 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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